2024-03-11 22:18:12 - المصدر: منصة إيشان

دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الاثنين، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، والتوصل الى توافقات جديدة بعيداً عن الطائفية والمحاصصة. وقال ساكو في بيان، حصلت عليه منصة “إيشان”: “أتوجه إلى الأخوات والإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بتهانيّ القلبية وتمنياتي الخالصة”. وأضاف: “من المؤسف أن يحلَّ […]

ظهرت المقالة بطريريك الكلدان يدعو لإعادة النظر بالعملية السياسية في العراق: 20 عاماً من الطائفية والمحاصصة أولاً على Eishan.