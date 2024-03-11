2024-03-11 22:18:12 - المصدر: منصة إيشان

بعثت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة شخصية إلى والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وكتبت سارة نتنياهو في رسالتها “شهر رمضان يشكل زمن الرحمة والكرم الذي يذكرنا بالقوة التي نمتلكها كلما توحدنا استيفاء لقيم السلام والإنسانية، بهذه الروح من الوحدة […]

ظهرت المقالة “من امرأة لامرأة”.. رسالة من “سارة نتنياهو” إلى الشيخة موزا أولاً على Eishan.