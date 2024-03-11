العراق وليبيا يؤكدان ضرورة التنسيق بشأن مواجهة أيديولوجيا التطرف والتكفير

2024-03-11 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جُمهُوريَّة العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، مع وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم،اليوم الاثنين، ضرورة التنسيق بشأن مُواجهة أيديولوجيا التطرف والتكفير.وقال بيان للسفارة العراقية في ليبيا تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جُمهُوريَّة العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، التقى وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، في مبنى وزارة العدل بالعاصمة طرابلس".وأضاف البيان، أنه" في مستهلِّ اللقاء قدّم الصحّاف التهانيّ لمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، سائلاً الله تعالى أن يُعيده على الشعب الليبي الشقيق بالخير والبركات، وبحث اللقاء العلاقات الثنائيَّة بين المُؤسسات العراقيَّة والمُؤسسات الليبيَّة، لاسيما المعنيَّة بالملفات العدليَّة والقانونيَّة وحقوق الإنسان، وضرورة الإفادة من التجارب المُشتركة للجانبين بهذا المضمار وبما ينعكس على تبادل الخبرات".وتابع البيان، أن "الجانبين ناقشا جُملة القضايا التي تعنى بعددٍ من العراقيين في المحاكم وأجهزة القضاء في دولة ليبيا". بدورها، أبدت الوزيرة حليمة إبراهيم حرصها التام لإيجاد حلٍّ لتلك القضايا، كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التنسيق بشأن "مُواجهة أيديولوجيا التطرف والتكفير وجُهُود الحكومة العراقيَّة بشأن إستراتيجيَّة مُواجهة التطرف المؤدي إلى العنف".وختم البيان، أن "وزيرة العدل الليبية أثنت على الجُهُود التنظيميَّة لنجاح مؤتمر وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والثلاثين الذي عُقد في بغداد برئاسة وزير العدل خالد شواني، مُرحَّبةً بإعادة افتتاح سفارة جُمهُوريَّة العراق في طرابلس، معربةً عن رغبتها بزيارة بغداد وبحث القضايا ذات الصلة بين البلدين، مُشيرةً إلى أهميَّة التعاون الثنائي مع العراق في مجال حقوق الإنسان والقضاء".