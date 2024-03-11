الداخلية العراقية تمنع الإفطار العلني وتوجه بغلق محال المشروبات الكحولية والمطاعم

2024-03-11 23:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، موجهة بغلق محال المشروبات الكحولية والمطاعم والمقاهي المختلطة "الكافيهات".

وقالت الداخلية في بيان، نقلا عن الوزير عبد الامير الشمري، تلقته "بغداد اليوم": "بمناسبة حلول شهر رمضان أعادة الله على المسلمين بالخير والبركة، أتقدم إلى شعبنا العزيز بالتهنئة القلبية الخالصة، داعيا الله العزيز القدير ان يتقبل أعمالكم، وكل عام وانتم بألف خير".

واضاف، انه "استناداً للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 وتنفيذاً لأحكام المادتين (2) و(3) من القانون المذكور آنفاً والتي نصت على أهداف ومهام وزارة الداخلية في توطيد النظام العام وحفظ الامن الداخلي والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية في المحافظات كافة في إنفاذ التشريعات ذات الصلة، وللحفاظ على قدسية شهر رمضان المبارك والتقاليد الاجتماعية والعشائرية المحترمة في مجتمعنا، ولمقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :-

1. يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة.

من الجهات الرسمية المختصة، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.

2 . غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.

3 . تغلق المطاعم والكافيهات (المقاهي المختلطة) والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.

4 . تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.

5. يتعرض المخالف لأحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية القانونية والقضائية.

6 . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره".