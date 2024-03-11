لجنة برلمانية توجه رسالة إلى الصحفيين والناشطين: لا تخافوا من هذا القانون

2024-03-11 23:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، رسالة الى الصحفيين والناشطين مع قرب تشريع قانون حرية التعبير، مؤكدة على أنها لن تسمح بـ"تكميم الافواه".

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "حرية التعبير عن الرأي هي مكفولة دستوريا، لكن في بعض الأحيان، ولعدم وجود ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، وان كان هذا الأمر للنقد البناء او كشف خلل في موقع معين، خاصة أن السلطة الرابعة هي من مهامها مراقبة العمل التنفيذي وهذا أمر طبيعي".

وبين ان "الناشط المدني الذي يبرز مساوئ فعالية معينة أو توجيه الانتقاد للعمل الحكومي او السياسي، هذا امر طبيعي، لكن هناك خلط في التفسيرات وهذا الأمر يستغل من قبل الجهات التنفيذية الحاكمة لتهديد وترهيب الصحفيين أو الناشطين".

وأضاف الصالحي اننا "في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، نعمل على قانون حرية التعبير حتى تكون هناك ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، والقانون في مراحله الأخيرة، وما ينتظر هو عرضه على رئاسة البرلمان حتى يتم عرضه للقراءة الأولى والثانية ثم التصويت".

وختم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قوله: إنه "على الصحفيين والنشطاء عدم الخوف اطلاقا من تشريع قانون حرية التعبير، فنحن وضعنا هذا القانون لحمايتهم ولن نسمح بان يتم تكميم الافواه عبر هذا القانون أو غيره من القوانين، والقانون سيحمي الصحفيين والناشطين من أي استغلال للتفسيرات التي تريد استغلالها بعض الجهات المتنفذة للترهيب والتهديد".