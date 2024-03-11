2024-03-11 23:24:12 - المصدر: منصة إيشان

استذكر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، اتفاقية الإطار الستراتيجي، وما استبقها من مباحثات مع الجانب الأمريكي في عام 2011. وقال المالكي في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الجانب الأمريكي أراد معرفة موقفي من بقاء قواته في العراق من عدمها عام 2011، وانا قلت لهم في حال بقاءكم سأعلن المقاومة ضدكم، […]

ظهرت المقالة “أنا رئيس المقاومة”.. المالكي: في 2011 أبلغت الجانب الأمريكي إذا لم تخرجوا سأعلن المقاومة أولاً على Eishan.