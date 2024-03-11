2024-03-11 23:24:12 - المصدر: منصة إيشان

غازل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الإطار التنسيقي قبل عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما هاجم خميس الخنجر بشأن مواقفه السياسية. وقال الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية، تابعتها منصة “إيشان”، إن “إقصاء الإطار التنسيقي ليس صحيحاً، وأبلغتهم بأن الشيعة سيجلبون كل الرئاسات مستقبلاً”. وأضاف ان “الخنجر أضاف أسماء أخرى لورقة الاتفاق […]

ظهرت المقالة الحلبوسي “يغازل” الإطار قبل جلسة انتخاب رئيس البرلمان ويستذكر تحالفه مع الصدر وبارزاني أولاً على Eishan.