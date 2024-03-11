اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية

التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية

التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية
التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية
2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أسماء المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية/ جامعة اوكان ممن ستتم مقابلتهم. واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز أن “موعد مقابلة المتقدمين لشهادة البكالوريوس سيكون يوم الأربعاء الموافق 2024/3/13 فيما ستكون مقابلة المتقدمين لشهادة الماجستير يوم الخميس الموافق 2024/3/14 في مبنى […]

ظهرت المقالة التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز