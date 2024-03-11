2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أسماء المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية/ جامعة اوكان ممن ستتم مقابلتهم. واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز أن “موعد مقابلة المتقدمين لشهادة البكالوريوس سيكون يوم الأربعاء الموافق 2024/3/13 فيما ستكون مقابلة المتقدمين لشهادة الماجستير يوم الخميس الموافق 2024/3/14 في مبنى […]

ظهرت المقالة التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الدراسية التركية أولاً على ايرث نيوز.