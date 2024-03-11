2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاستعانة بحكام من السويد والإمارات والأردن لقيادة منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس والتي ستنطلق يوم غد الثلاثاء. ووقع الاختيار على الحكم الدولي السويدي محمد الحكيم لقيادة مباراة فريقي الكهرباء، ومنافسه القادم من محافظة السليمانية فريق نوروز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء […]

ظهرت المقالة حكام من السويد والإمارات والأردن لقيادة مباريات كأس العراق أولاً على ايرث نيوز.