2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حزمة تعليمات خاصة بشهر رمضان. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “استناداً للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (٤) من قانون وزارةالداخلية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱٦ وتنفيذاً لأحكام المادتين (۲) و (۳) من القانون المذكور آنفاًوالتي نصت على أهداف ومهام وزارة الداخلية في توطيد النظام العام وحفظ الامن […]

ظهرت المقالة الداخلية تصدر حزمة تعليمات خاصة بشهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.