2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قبل أسبوع اعترضت إحدى الفصائل المحلية في ريف السويداء السورية سيارة تقل شخصين متهمين بتهريب المخدرات والتجارة بحبوب “الكبتاغون”، وبعدما تطورت الأحداث إلى الاشتباك معهما، أسفرت إصابتهما برصاصات في الفخذ والرأس عن مقتلهما. الاثنان هما شاكر وعايد الشويعر، وكان الأول قد نجا من قصف نفذته “الطائرات الأردنية” على منزله في قرية أم شامة […]

ظهرت المقالة تهريب المخدرات بين سوريا والأردن.. هاتفان يكشفان “كنز أسرار” أولاً على ايرث نيوز.