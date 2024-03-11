2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وُجه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة. ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عاماً) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 فبراير/شباط بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة […]

ظهرت المقالة اتهامات تلاحق نجل شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان في باريس أولاً على ايرث نيوز.