2024-03-11 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد بيان للشرطة الإيطالية، يوم الاثنين، بأنها ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين يقيمون في وسط إيطاليا بتهمة التخطيط لشن هجمات في دولة لم تذكرها بالاسم. وقالت إن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما شكلوا خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى. وكتائب شهداء الأقصى هي فصيل مسلح مرتبط […]

ظهرت المقالة الشرطة الإيطالية تعتقل 3 فلسطينيين بتهم تتعلق بالإرهاب أولاً على ايرث نيوز.