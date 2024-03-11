الركابي يدعو وسائل الإعلام إلى ان تلامس برامجها الرمضانية جوانب العمل الإرشادي والإنساني

2024-03-11 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات هشام الركابي وسائل الإعلام إلى ان تلامس برامجها الرمضانية جوانب العمل الإرشادي والإنساني .وقال الركابي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين الباري عزوجل ان يمن على العراقيين بالخير والبركات ".وتابع: "ونامل من قنواتنا الفضائية ان تلامس برامجها الرمضانية جوانب العمل الإرشادي والإنساني وتضمن للمشاهد برامج إعلامية هادفة وملتزمة بلائحة قواعد السلوك الإعلامي ".