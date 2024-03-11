2024-03-11 23:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال المنسق العام لتقنية الفيديو (VAR) في العراق، علي كريم، اليوم الإثنين (11 آذار 2024) إن دور الـ 16 من النسخة الجارية لبطولة الكأس لن يشهد تطبيق التقنية.

وأوضح كريم، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، أن "تقنية الـ VAR سيبدأ تطبيقها من دور ربع النهائي ببطولة كأس العراق".

وتقام منافسات هذا الدور ببطولة كأس العراق على ثلاثة أيام تبدأ بمباراتين يوم غد الثلاثاء الأولى تقام عند الساعة 02:30 م (بتوقيت بغداد) بين فريقي نفط ميسان والكرمة تليها عند 09:30 مباراة بين الكهرباء ونوروز.

وتستأنف المنافسات بـ 4 مباريات يوم الثلاثاء بالتوقيت ذاته 09:30 بين زاخو والشرطة، كربلاء والزوراء، الطلبة والنفط، النجف والقوة الجوية.

ويختتم هذا الدور بمباراتين يوم الخميس الأولى عند الساعة 02:30 بين الكرخ وأربيل والثانية عند 09:30 بين الميناء والحدود.





المصدر: موقع كوورة



