كواليس "جلسة الرشيد" لحكومة ديالى.. قوات خاصة منعت دخول مرشح لمنصب المحافظ

2024-03-12 00:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، منعه من الدخول الى فندق الرشيد ببغداد.

وقال الخوام وهو اكاديمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى ورغم ذلك تفاجأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بان مجلس المحافظة سيعقد جلسة في فندق الرشيد بعد 4 عصرا لحسم تشكيل الحكومة المحلية ولم يتم ابلاغه رسميا".

واضاف، انه "اتصل برئيس السن واثنين من المرشحين لمنصب رئيس مجلس ديالى مع ارسال رسائل نصية من اجل السماح له بالحضور الى الجلسة"، لافتا الى ان "رئيس السن ابلغه بان قوة خاصة تحيط بالمبنى ودخوله صعب".

ولفت الى انه "منع من الدخول الى الفندق كما حدث لصحفيين ايضا حاولوا تغطية وقائع الجلسة".

واشار الى انه "تلقى اتصالات من اعضاء في مجلس ديالى ينوون التصويت له، بانهم منعوا من الخروج من الجلسة وان هناك مساعٍ لتقسيم الكعكة بكل الطرق الممكنة"، متسائلا "كيف تكون انتخابات حرة وامنع من الوصول الى قاعة الاجتماع".

وتتنافس العديد من الجهات على منصب محافظ ديالى، فبعد ان كان بني تميم يصرون على التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، دخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بفكرة المرشح التوافقي من خارج اي كتلة سياسية، قبل ان ينسحب عن مرشحه الذي تبين ان سنه القانوني لا يسمح، ليتحول الامر فيما بعد لأن يطرح مرشح منصب محافظ ديالى من قبل دولة القانون، غير ان الكتل السنية التي حصلت على عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية في ديالى، ترى ان منصب المحافظ من الممكن ان يكون لها ايضا.

وكان من المؤمل ان يتم حسم حكومة ديالى في جلسة عصر اليوم بفندق الرشيد في المحافظة من قبل اعضاء مجلس المحافظة غير ان الجلسة لم تعقد وتم التأني بها دون معلومات عما اذا كانت ستعقد ام تؤجل الى اشعار اخر.