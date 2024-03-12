2024-03-12 00:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقر المجلس الوزاري للإقتصاد، يوم الاثنين، خلال الجلسة الثامنة لسنة 2024، مجموعة قرارات منها تشكيل لجنة لتقديم الحزمة المتكاملة لتنظيم التجارة والاستيراد في العراق، وتطوير القطاع الزراعي ولإنعاش زراعة النخيل.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وقرر تشكيل لجنة لتقديم الحزمة المتكاملة لتنظيم التجارة والاستيراد في العراق تضم المستشارالاقتصادي لرئيس الوزراء وممثلين عن وزارة التجارة والبنك المركزي العراقي والجمارك والضرائب والجهات ذات العلاقة".

وبيّن أنه "من أجل تطوير القطاع الزراعي ولإنعاش زراعة النخيل في العراق قرر المجلس تعديل تعليمات الاستيراد والتصدير لتكون نفاذية اجازة الاستيراد سنتين من تاريخ منح الاجازة بدلا عن سنة واحدة وبالاخص فسائل النخيل النسيجية".

وأشار إلى أنه "من أجل دعم البعثات العراقية العاملة في الخارج قرر المجلس السماح باستيراد عجلة شخصية للعاملين في بعثاتنا الدبلوماسية ولثلاث مرات فقط طيلة فترة خدمته والتوصية إلى مجلس الوزراء لإعفائها من الرسوم الجمركية"، مبيناً أنه "من أجل دعم القطاع الخاص الصناعي، قرر المجلس التوصية الى مجلس الوزراء بتوحيد نسبة تخفيض أسعار منتجات النفثا والكازولين الطبيعي والمكثفات للقطاعات كافة لتكون بنسبة 50% أقل من النشرة العالمية".