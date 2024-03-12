2024-03-12 00:24:11 - المصدر: منصة إيشان

توفي مساء يوم الاثنين المحامي المصري محمد منيب جنيدي القيادي بـ”التيار الناصري” وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وقال موقع “فيتو” المصري إن جثمان المحامي المصري محمد منيب جنيدي ووري الثرى عقب صلاة المغرب بمدافن آل جنيدي أبريم بكوم حمادة البحيرة. والراحل محمد منيب جنيدي محامي بالنقض والدستورية العليا، اندمج في “التيار […]

ظهرت المقالة وفاة محامي صدام حسين المصري.. هذا ما قاله عن “قرار إعدامه” أولاً على Eishan.