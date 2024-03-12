2024-03-12 01:18:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن قيام هيئة الإعلام والاتصالات بنقل عدد من الموظفين بعد اتهمامهم بتسريب “وثائق سرية” تخص قضية تمويل رئاسة الوزراء لصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها “ستيفن نبيل وست أشواق أم القانونية”. وقالت المصادر في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “هيئة الإعلام قامت بنقل 30 موظفاً لديها بتهمة تسريب والثائق الخاصة بتمويل […]

ظهرت المقالة قضية تمويل “أشواق أم القانونية” تتصاعد.. هيئة الإعلام تعاقب 30 موظفاً بتهمة تسريب الوثائق أولاً على Eishan.