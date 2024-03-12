2024-03-12 01:18:11 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، فريق الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد، كما اطلع على نسب الأعمال المنجزة وجداول خطة الصرف الخاصة بالمشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى مناقشة خطّة الفريق في بغداد والمحافظات لعام 2024، وما وصلت إليه المشاريع المستمرة من نسب في الإنجاز"، وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ملف الآليات المطلوب شراؤها من وزارة الصناعة لغرض توظيفها في مشاريع الفريق". وأكد السوداني، بحسب البيان، "ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها الفريق هذا العام ضمن الأولويات المتفق عليها"، ووجّه بـ"التركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً، خصوصاً التي تفتقر إلى الخدمات، في أطراف مدن؛ بغداد والديوانية والسماوة وبابل والعمارة وصلاح الدين، وبعض المناطق في محافظة نينوى".

وشدد على "وجوب عدم التأخير في معالجة القضايا الخدمية، وأن يتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس المحافظة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".