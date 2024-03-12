2024-03-12 01:18:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بينما أكّد خلال التهنئة أنَّ "قلوبنا وجهودنا لن تنسى أبناء غزّة". وقال السوداني: "أبارك للعراقيين جميعاً، وللأمة الإسلامية، وللإنسانية جمعاء، حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الباري علينا بالخير والمغفرة وقبول الطاعات".

وأضاف، "لتكن أيام الشهر الفضيل رحاباً واسعة للتآخي والتلاحم والتعاون المثمر الصادق لحفظ بلادنا، وازدهارها، والعمل المثابر لأجل شعبنا في حاضره ومستقبله".

كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أنَّ قلوبنا وجهودنا لن تنسى أبناء غزّة، وهم يرزحون تحت العدوان وجرائمه الوحشية التي استنكرها العالم بأسره.





