2024-03-12 01:18:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



أعلنت الدائرة الإعلاميَّة لمجلس النواب، أمس الاثنين، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية أنَّ "مجلس النواب قرَّر تأجيل عقد جلسته إلى يوم الثلاثاء"، مبيناً أنه "تم نشر جدول أعمالها بعد تعديله"، وأضاف أنَّ "الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".

وتابع أنَّ "الجلسة ستتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20)، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية".

وأشار إلى أنَّ "الجلسة ستتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم(23) لسنة 2005، وأيضاً تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016".