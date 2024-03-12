الهجرة تهيئ مستلزمات إعادة عشرات الأسر من مخيمات الإقليم

2024-03-12 01:18:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: إسراء السامرائي



لاحظت وزارة الهجرة والمهجرين ارتفاعاً بأعداد الراغبين بالعودة الطوعيَّة من مخيمات إقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصليَّة، في ظلِّ استعدادات لرجوع ما يقرب من 533 أسرة نازحة خلال الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير لـ"الصباح": إنَّ الوزارة لاحظت منذ إطلاقها الخطة الوطنية لعودة النازحين في كانون الثاني من العام الحالي، ارتفاعاً في عدد الراغبين بالعودة الطوعية، منهم ما يقرب من 533 أسرة نازحة تقطن في مخيمات إقليم

كردستان.

وأضاف أنَّ هناك 343 أسرة نازحة أخرى لديها رغبة بالعودة الطوعية من مخيمات محافظة أربيل (حسن شام، والخازر) إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات النزوح.

وأوضح جهاكير أنَّ الوزارة ستتولى عملية إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية على شكل دفعات متتالية بعد أن هيأت مناطقهم أمنياً، وتم الحصول على موافقة قيادة العمليات المشتركة لإعادتهم

إليها.

وبيّن أنَّ الأسبوع الحالي سيشهد عودة هذه الأسر على شكل دفعات، إضافة إلى تهيئة مستلزمات العودة لما يقارب من 71 أسرة نازحة من مخيمات (كبرتو) في محافظة دهوك، بعد أن تم تسجيلها ضمن الأسر الراغبة بالعودة الطوعية، إلى جانب استعداد نحو 119 أسرة نازحة مقيمة في مخيم (تازدي) في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية لمغادرة المخيم والعودة إلى مناطقها خلال الساعات القليلة المقبلة.