الداخلية تصدر تعليمات خاصة بشهر رمضان في العراق

وكالات: اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تعليمات خاصة بشهر رمضان المبارك. وتضمنت التعليمات بحسب بيان للداخلية، “يمنع منعاً باتاً الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية”. كما تضمنت “غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية...

