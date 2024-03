2024-03-12 07:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العديد من المؤسسات الحكومية في فرنسا تعرضت لهجوم سيبراني “غير مسبوق“. ونقلت قناة “بي أف أم تي في” عن مصادر حكومية قولها، إنه منذ يوم الأحد تعرضت مؤسسات حكومية عديدة للهجمات السيبرانية التي “تتسم بمواصفات تقنية عادية، ولكن بكثافة غير مسبوقة”. وأضافت المصادر أن...

