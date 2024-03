تركيا تستعد لعملية عسكرية “ضخمة” في العراق خلال شهر رمضان

2024-03-12 07:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: اعلن وزير الدفاع التركي ياسر غولير، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، ان بلاده “قررت” انهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل “تام وكامل” قبل حلول الصيف المقبل، مشيرا الى نية تركيا “اطلاق عملية عسكرية عملاقة” في العراق خلال الفترة القريبة. وقالت صحيفة الدايلي صباح التركية بحسب ما ترجمت...

