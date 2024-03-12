مدرب النصر يعلق على الخسارة: كرة القدم لم تكن عادلة

2024-03-12 08:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيرى البرتغالي (لويس كاسترو) مدرب النصر أن كرة القدم لم تكن عادلة خلال مواجهة العين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وودع النصر منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، بالخسارة أمام العين بركلات الترجيح 1-3، عقب نهاية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل (4-4)، حيث سقط بالإمارات 0-1 وفاز على أرضه (4-3).وقال كاسترو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن النصر ذهب على مرمى العين بأكثر من 30 هجمة، ولكنه لم ينجح في تسجيل أغلبها لذا فإن كرة القدم لم تكن عادلة معنا".وأضاف: "لعبنا بطريقة هجومية رائعة وهددنا مرمى الخصم بشكل متواصل وخاصة في الشوط الثاني، لكن الحظ لم يكن معنا".وتابع حديثه: "الفريق ظهر بشكل جيد وأشكر اللاعبين بكل تأكيد، ولكننا نعاني من أخطاء فردية وليست تكتيكية وهي ما نتج عنها استقبال 3 أهداف".وأكمل: "المهم النتائج في كرة القدم والناس يعرفون ذلك، ولكن بعضهم يجهل العطاء والعمل الذي أقوم به، لذا أتحمل الإصابات والأخطاء الفردية التي يعاني منها الفريق".وأعرب كاسترو عن رضاه التام على العمل الذي يقدمه مع النصر، قائلا: "وجودي في النصر من أجل العمل وليس النتائج، فأنا أقدم كل ما لدي مع النادي وطوال مسيرتي لم أتعرض للإقالة".وشدد: "العالم العربي يعرف النتائج فقط وليس العمل، فالحياة عبارة عن اجتهاد وأنا أفعل ذلك ويمكننا التتويج بكأس الملك والسوبر أو لا، لكن الجميع في النادي وخاصة اللاعبين يعرفون كيف أعمل".وأردف: "من عمل معي على مدار (27) عاماً يعرف عني أنني أقوم بعملي بشكل كبير ومتواصل".واختتم بتوجيه رسالة لجماهير النصر، قائلا: "حزني الوحيد هو أنني لم أستطع إسعاد جماهير العالمي".المصدر: كورة