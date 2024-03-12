وزير الصحة يؤكد زيادة أعداد الكوادر الصحية الخافرة خلال شهر رمضان

2024-03-12 08:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، زيادة أعداد الكوادر الصحية الخافرة خلال شهر رمضان.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة صالح الحسناوي أجرى زيارة تفقدية لمستشفى الشيخ زياد التعليمي في بغداد مساء يوم أمس الاثنين لمتابعة الواقع الصحي في المستشفى".

وأشار البيان إلى أن "الحسناوي قام بجولة في أروقة المستشفى شملت الطوارئ والردهات والأقسام الساندة الأخرى والتقى خلالها بالكوادر الخافرة وعدد من المرضى المراجعين".

وأكد الحسناوي حسب البيان على "تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن وزيادة أعداد الكوادر الخافرة خلال شهر رمضان خاصة في ردهات الطوارئ"، لافتاً إلى أن "مستشفى الشيخ زايد من المستشفيات التي تستقبل أعداداً كبيرة من المرضى وضمن خطة الوزارة لتأهيل وتطوير هذه المستشفى".