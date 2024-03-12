الرافدين يعلن ربط فروعه في المنافذ الحدودية بالنظام المصرفي الشامل

2024-03-12 08:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ربط فروعه في المنافذ الحدودية بالنظام المصرفي الشامل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف تلقته وكالة الأنباء (واع) أنه "انسجاماً مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وامتثالاً لتوجيهات وزيرة المالية طيف سامي في تبسيط الإجراءات وخطوات الانتقال من التعاملات الورقية الى الالكترونية وبمتابعة مباشرة من قبل مدير عام مصرف الرافدين يعلن المصرف عن ربط فروعه في المنافذ الحدودية (زرباطية- سفوان - عرعر - طريبيل) بالنظام المصرفي الشامل".

وأضاف أن "أهمية هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات سيتخذها المصرف لدعم أهداف البرنامج الحكومي وإجراءات وزارة المالية وهيئة الجمارك في أتمتة العمل الجمركي وتسهيل عمل المخلصين الجمركيين والتجار واعتماد الأساليب والنظم الحديثة والسرعة والشفافية واستخدام البرامج الالكترونية المتطورة وفق المعايير الدولية في تحديث ستراتيجية العمل في المنافذ الحدودية وتعظيم الموارد غير النفطية للدولة".