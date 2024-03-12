2024-03-12 08:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض منزل الى هجوم بواسطة قنبلة يدوية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا فجر اليوم منزل مواطن بقنبلة يدوية (رمانة هجومية) مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بينهم امرأة بجروح ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد.

ورجح المصدر، بأن يكون الهجوم ناجم عن خلافات عشائرية.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.