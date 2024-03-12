النفط يرتفع قبيل صدور تقارير عن توقعات الطلب على الخام

2024-03-12 08:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 23 سنتا إلى 82.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش. و صعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل نيسان 17 سنتا ليغلق عند 78.10 دولارا للبرميل.

ولم تتغير الأسعار في معظمها يوم الاثنين مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط المرتبطة بالقتال الدائر في الشرق الأوسط.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".

وأضافوا "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.