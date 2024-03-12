2024-03-12 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن تحييد 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات روسية، بينما أفادت وسائل إعلام والسلطات بتعرض منشأتين للنفط لهجوم بمسيرات. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي موسكو وأوريول، و7 مسيرات […]

ظهرت المقالة تدمير 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة أولاً على ايرث نيوز.