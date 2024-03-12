2024-03-12 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، على إمكانية “إقالته” من منصبه، بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي. وخرج الفريق السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، عقب الهزيمة 1-3 أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب. وصرح قال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإياب: […]

ظهرت المقالة إقالة مرتقبة!.. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية أولاً على ايرث نيوز.