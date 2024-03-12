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إقالة مرتقبة!.. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية

إقالة مرتقبة!.. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية
إقالة مرتقبة!.. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية
2024-03-12 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، على إمكانية “إقالته” من منصبه، بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي.  وخرج الفريق السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، عقب الهزيمة 1-3 أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب. وصرح قال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإياب: […]

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