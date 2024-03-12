2024-03-12 09:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.51 دولار ليصل إلى 76.96 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.51 دولار ليصل الى 80.26 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليصل خام برنت إلى 82.44 دولاراً للبرميل، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.