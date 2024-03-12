مدرب نابولي: نجم برشلونة سيصبح الأفضل بالعالم

2024-03-12 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأثنى مدرب نابولي (فرانشيسكو كالزونا) على أحد نجوم برشلونة قبل مباراة الإياب من دور الـ(16) من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.وقال كالزونا: "الأمين جمال لديه الصفات المستقبلية ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم من دون شك".وتابع: "إنه صغير جدا أذ يبلغ من العمر (16) عاماً ويبدو بالفعل لاعبا مخضرماً إن لم يضل الطريق، فلديه العديد من الخيارات ليصبح لاعبا مميزاً في العالم".كما أشاد كالزونا في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بلاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج الذي سيغيب بسبب الإصابة ووصفه بأنه لاعب حديث وصاحب قوة بدنية وفنية.وأضاف: "إنني أحبّه، لديه كل شيء، لكن برشلونة لديه فريق كبير وسيجد حلًا".وأشاد المدرب الإيطالي بأن نابولي تغير كثيراً منذ وصوله: "نحن فريق أكثر تماسكاً، لا يقدم الكثير من التنازلات ويخلق المزيد من الفرص، نسجل الكثير وندافع في المقدمة، لا أحب أن يجري فريقي للخلف".وبخصوص مباراة الذهاب (1-1)، أكد كالزونا أن نابولي قدم "مباراة رائعة" وأنه على الرغم من الأداء "الاستثنائي" لبرشلونة، إلا أنه تحسن "بشكل كبير" في الشوط الثاني ولم "يفتقر إلا للفوز".وقال إن "مباراة اليوم هي أهم مباراة في العام بالنسبة لنا ، لأننا بحاجة إلى التعافي في الدوري وهذه فرصة للتحسن، وتحفيز آخر".وأكد "يجب أن نمتلك الشجاعة لمواجهة الخصوم الأقوياء واللياقة (مثل برشلونة) بوعي أننا أقوياء، نابولي يجب أن يلعب على قدم المساواة، ويحاول الفوز".المصدر : كورة