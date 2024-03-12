وثيقة .. مجلس محافظة صلاح الدين يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحكومة المحلية

2024-03-12 09:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحكومة المحلية بالمحافظة.

وقرر رئيس المجلس عادل عبد السلام حمد الصميدعي في كتاب رسمي مذيل بتوقيعه، فتح باب الترشيح اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 12 من شهر آذار/ مارس، ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.

وقرر ايضا ان تنعقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد في يوم الاحد المصادف 17 من شهر آذار/ مارس 2024.