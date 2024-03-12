2024-03-12 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأمرت المحكمة في لاهاي إسرائيل بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى جنوب إفريقيا التي […]

ظهرت المقالة منظمات حقوقية إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بعدم الالتزام بقرار العدل الدولية أولاً على ايرث نيوز.