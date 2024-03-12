2024-03-12 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن شركة بوينغ فشلت في اجتياز 33 من أصل 89 عملية تفتيش أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA). وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التفتيش، بدأت بعد حادث طائرة 737 MAX تابعة لشركة Alaska Airlines في يناير.ووفقا للصحيفة، استمرت عمليات التفتيش ستة أسابيع وشملت مؤسسات تابعة لشركتي Boeing وSpirit AeroSystems، التي تنتج […]

ظهرت المقالة “نيويورك تايمز”: بوينغ تفشل في اجتياز 33 من أصل 89 عملية تفتيش حكومية أمريكية أولاً على ايرث نيوز.