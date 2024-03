2024-03-12 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تستمر حملات التفتيش ومراقبة الأسعار والجودة من قبل ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ذي قار بالتعاون مع الرقابة الصحية والتجارية في أسواق الناصرية. انتهى (ا م)

