2024-03-12 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال مدير ماء ذي قار أحمد عزيز السعيدي أن كوادر مديرية ماء ذي قار أعدت خطة خدمية احتياطية لشهر رمضان المبارك من أجل استمرار تشغيل محطات المياه على مدار الساعة.وذكر السعيدي في لقاء له مع إذاعة الناصرية أنه تم إنجاز مجموعة من المشاريع التابعة لصندوق تنمية الأقاليم وصندوق...

The post ماء ذي قار: خطة طواريء لتشغيل محطات المياه طوال الشهر الفضيل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.