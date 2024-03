نصب “أكبر حاجز من الاسلاك الشائكة” على الحدود العراقية الإيرانية (صور)

2024-03-12 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف مصدر أمني، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، عن الشروع بأكبر خطة لنصب “حاجز من الاسلاك الشائكة” على الحدود مع إيران شرق محافظة ديالى. وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم”، إنه” وفق اوامر عليا شرعت هندسة الحدود والتشكيلات الساندة لها في تنفيذ اكبر حاجز من الاسلاك الشائكة ضمن...

