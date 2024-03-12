2024-03-12 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن رئيس قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية، في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، حكمت البيضاني، اليوم الثلاثاء، استلام أكثر من 130 عملاً درامياً خلال شهر واحد، مؤكداً أن تلك الأعمال ستخضع للفحص وترشيح الأفضل للإنتاج الدرامي ضمن المنحة الحكومية.وقال البيضاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الآن وبأمر ديواني شكلت لجنة لتقسيم ما يقدم إلى منحة الدراما، المقدمة من مجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجنة تتكون من الفنان محمود أبو العباس رئيساً، وأنا، ووديع نادر عضواً".وأشار إلى، أنه "من شروط هذه اللجنة، أن لا نقوم بأي إنتاج خاص بنا نحن الأعضاء، ولا حتى لرئيس اللجنة الفنان محمود أبو العباس كممثل".وأوضح البيضاني، أن "عمل اللجنة هو فتح البوابة إمام المتقدمين بالأعمال فقط، التي وصلت الى ما يقارب إلى 137 عملاً خلال شهر واحد، بعدها ستُحال هذه الأعمال إلى لجان متخصصة تعمل على قراءة النصوص واختيار الأفضل من أجل إنتاجها"، مؤكداً: "نحرص على إنتاج أكبر عدد من الأعمال، التي تتوافق مع الميزانية الممنوحة".