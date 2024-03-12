بسبب "جسر مشاة".. طلاب كلية في ديالى يتظاهرون

2024-03-12 10:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة كلية بلاد الرافدين في مدينة بعقوبة، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية على عدم إنشاء جسر مشاة وتعرض أرواحهم للخطر بسبب حوادث الدهس.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الطلبة احتجوا بعد وفاة زميلة لهم بحادث دهس اثناء عبورها الطريق قرب تقاطع القدس من بناية الى اخرى.

وأضاف، أن"الكلية عبارة عن بنايتين كل واحدة في جانب من الطريق والطلبة يضطرون الى التنقل بين البنايات من خلال عبور الطريق سيرا بسبب عدم اكتمال جسر المشاة منذ أشهر".