اليوم .. مباراتان في انطلاق ثمن نهائي بطولة الكأس

2024-03-12 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق بكرة القدم بإقامة مباراتين، إذ يستضيف نفط ميسان متحديه الكرمة، بينما سيكون ملعب الزوراء مسرحاً لمواجهة الكهرباء ونظيره نوروز.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق نفط ميسان يتطلع إلى تحقيق الفوز ونيل بطاقة الترشح إلى الدور المقبل، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود، بعد وصول فرسان المملكة إلى المرحلة الحالية عقب تفوقه على دهوك في الدور الثاني بفارق الركلات الترجيحية (7 – 6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1 – 1)".وأضاف أن "فريق الكرمة يرنو من جانبه لمواصلة مغامرته، لاسيما أنه تغلب في الدور الأول على ميسان بنتيجة (3 – 2)، ثم اجتاز أمانة بغداد بالركلات الترجيحية (5 – 3)، وبات النادي الوحيد المتأهل إلى ثمن النهائي من الدرجة الممتازة".وأوضح أن "فريق الكهرباء يأمل بتقديم مستويات جيدة تسهم في تأهله إلى الدور ربع النهائي، عندما يلاعب نظيره نوروز، ويستند البرتقالي إلى الثقة التي اكتسبها في المباريات الأخيرة لدوري نجوم العراق، حينما حصد (7) نقاط، من فوزين على نفط الوسط ونفط البصرة، وتعادل بمواجهة دهوك خارج قواعده".وبين أن "ممثل محافظة السليمانية طوى صفحة المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق، بعد تعرضه لخسارتين توالياً أمام النجف والحدود بغية المنافسة بقوة على بطاقة العبور، وينظر مدربه ولي كريم لمواجهة الكهرباء بمثابة الفرصة المثالية لاستعادة التوازن، لما لها من مردودات إيجابية على مستقبل الفريق في الموسم الحالي.