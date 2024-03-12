توقف قلبه نصف ساعة وعاد للحياة.. تفاصيل مرعبة بشان حالة لاعب مصري

2024-03-12 10:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، كواليس الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت جناح أيسر مودرن فيوتشر عقب سقوطه مغشياً عليه قبل دقائق من نهاية لقاء الاتحاد بالدوري المصري.

وقال مصيلحي في تصريحات صحفية، "اختصاراً للأمر، حالة رفعت كانت في مرحلة وأصبحت في مرحلة أفضل بكثير".

وأضاف: "حالة اللاعب فور وصوله للمستشفى كانت سيئة للغاية وتعرض لـ35 صدمة كهربائية ليستفيق القلب مرة أخرى ويعود النبض".

وتابع: "اللاعب الآن حالته مستقرة وتحت الملاحظة الطبية في غرفة العناية المركزة تحت إشراف أطباء قلب متخصصين وهناك خبير متخصص سيتابع رفعت في المستشفى ظهر اليوم الثلاثاء لتقييم حالته وبناء على التقارير والفحوصات سيتم حسم الأمر حول نقله لمستشفى آخر متخصص في القلب".

وأشار إلى أنه يشكر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على حضوره لدعم اللاعب والاطمئنان عليه مؤكداً أنه اتفق مع علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر على مغادرة الفريق بالحافلة للقاهرة على أن يتابع مع محمود عبد الرحيم "جنش" قائد الفريق والذي سيتواجد بالإسكندرية حالة اللاعب بجانب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي.

وأكد مصيلحي، أن رفعت أحد لاعبي الاتحاد السابقين ومن الواجب أن يدعمه حتى إذا لم يكن لاعباً سابقاً أو كان فريقه منافساً للاتحاد في مباراة بالدوري.

المصدر: كوورة



