2024-03-12 10:24:10 - المصدر: منصة إيشان

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية. تحرك الأسعار ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 30 سنتا إلى 82.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 22 سنتا ما يعادل 0.28 بالمئة إلى […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب تقارير توقعات الطلب أولاً على Eishan.