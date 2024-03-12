2024-03-12 10:24:10 - المصدر: منصة إيشان

عرض سفير جمهوريَّة كوريا الجنوبية في العراق حصيلة العلاقة السياسية والاقتصادية بين البلدين، وبينما أشار إلى تقديم سيئول المنح الإنمائية إلى بغداد منذ العام 1991 بمجموع 600 مليون دولار، أكد أنَّ التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز الـ9 مليارات دولار. وقال سفير كوريا لدى بغداد سونغ سو جوي، في لقاء أجرته معه جريدة “الصباح” […]

ظهرت المقالة التبادل التجاري بين العراق وكوريا الجنوبية يتجاوز الـ9 مليارات دولار أولاً على Eishan.