لأول مرة.. التجارة: الخزين الستراتيجي مؤمن لستة أشهر

2024-03-12 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملاأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية مؤمن لستة أشهر، وفيما أشارت الى إضافة سلة غذائية للعاطلين عن العمل، أكدت أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية سيتسلمون 24 سلة خلال عام.وقال وكيل الوزارة ستار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تحولاً كبيراً في أداء وزارة التجارة لاسيما في الخزين الاستراتيجي"، مؤكداً أنه "لأول مرة في تاريخ الوزارة يكون الخزين الستراتيجي لمدة 6 أشهر".وأضاف أنه "نحو 4 حصص للسلة الغذائية متوفرة للأشهر المقبلة وستوزع بشكل منتظم"، مشيراً الى "وجود خزين ستراتيجي لمادة القمح ولأكثر من 5 ملايين و200 ألف طن، إذ أن هذه الكمية كافية لما بعد الموسم التسويقي المقبل".وأضاف أن "الوزارة أضافت سلة غذائية للعاطلين عن العمل تتضمن 5 مواد بالإضافة الى السلة الأصلية التي تضم 5 مواد أساسية ليكون المجموع 10 مواد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"، منوهاً بأن "هذه الشريحة تتسلم 24 سلة غذائية خلال العام".وأشار الى أن "السلة الرمضانية أضيف لها 4 مواد (النشأ والشعرية والمعكرونة والطحين الصفر) ومن المؤمل توزيعها خلال الأيام المقبلة".