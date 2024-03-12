2024-03-12 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بقيام سبعة أحزاب كوردستانية، بتشكيل ائتلاف في جميع الدوائر الأربع في الانتخابات التشريعية لإقليم كوردستان والمزمع اجراؤها في شهر حزيران المقبل.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر إن "كلاً من: الحزب الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وحزب الكادحين، وحزب العمال والفلاحين، وحزب المحافظين، والحركة الشعبية الديمقراطية، والاتحاد القومي يعتزمون تشكيل ائتلاف للانتخابات البرلمانية الكوردستانية".

وفي 6 آذار/ مارس، اجتمع أمناء وزعماء الأحزاب السبعة في أربيل بمبادرة من الحزب الشيوعي ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعاً آخر لتشكيل ائتلاف للمشاركة في الانتخابات في جميع المحافظات الأربع للإقليم كائتلاف.

وبحسب المصادر، فإن "جميع الأحزاب السبعة في الائتلاف سيكون لديها مرشحون في جميع المحافظات، وإلى حد ما هم متفقون على أن قيادة قائمة الائتلاف في السليمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفي أربيل للحزب الشيوعي".

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد 3 آذار 2024، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.