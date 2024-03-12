"الانتحارات الاستثنائية" لم تعد نادرة.. نسبتها تجاوزت 7% في العراق

2024-03-12 10:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، تزايد ما اسمته "الانتحارات الاستثنائية" في السنوات الـ 3 الماضية.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتحار المسنين من الحالات الاستثنائية والنادرة في ديالى وبقية المحافظات لكنها بدأت تبرز بشكل لافت في السنوات الثلاث الأخيرة على نحو جذبت الانتباه اليها خاصة وان بعضهم تجاوز الـ 80 سنة".

وأضاف، أن "نسبة الزيادة في انتحار المسنين تتراوح من 5-7% وهي نسبة عالية تدل على ان صفة الاستثنائية الانتحارات المسنين باتت من الماضي وأصبحت انتحارات معتادة خاصة وان قراءة موضوعية للأسباب تدل على ان الضغط النفسي والفقر عوامل رئيسية في دفعهم الى نهايات بشعة وقاسية جدا".

وأشار الى ان "المفوضية بدأت برصد لانتحار المسنين في 2022 وكنا نظن ان حالة فردية لكن مع تكرارها بات الامر يستدعي قراءة أخرى لشريحة كنا نظن انها الأقوى في مواجهة كل العوامل والضغوط التي تدفع الى الانتحار".

وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، أعلنت الأربعاء (6 آذار 2024)، تسجيل محاكم التحقيق (4962) ألف حالة عنف اسري خلال العام الماضي، فيما تم تسجيل (210) حالة انتحار واتجار بالبشر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة ذاتها سجلت (40) حالة انتحار بواقع (24) للذكور و(16) للإناث"، لافتاً الى انه "تم تسجيل (171) حالة اتجار بالبشر كانت مقسمة على (94) ذكور و(77) اناث خلال عام 2023".







